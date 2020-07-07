فؤاد عبدالواحد ومشاهدات بالملايين لـ “ألبوم ٢٠٢٠”

Jul 07, 2020
نجاح كبير حققه الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد في أغنيات ألبومه الأخير “فؤاد 2020” المتضمن 17 أغنية تعاون بها مع كبار شعراء وملحني الخليج والوطن العربي، محققاً إنتشاراً واسعاً بين الجمهور وعبر نسبة المشاهدات العالية في موقع “اليوتيوب”، وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة المتضمن الأغنيات.
وقد تخطت أغنية “أوعدك أرحل” حاجز الـ6 ملايين مشاهدة، وأغنية “الزمان” قرابة الـ6 ملايين، وأغنية “اصحى” قرابة الـ3 ملايين، والأغاني “أحبك” و “عصى موسى” حاجز المليونين لكل منهما، الأغاني “اثق فيك” و “أحبابنا غابو” على مشارف المليونين، بينما تضمن باقي الأغنيات في الألبوم قرابة المليون مشاهدة، وهي نسب كبيرة لأغنيات ألبوم طرحت أغانيه دفعة واحدة.
ومن بين الأغنيات المتميزة في قناة فؤاد عبدالواحد الرسمية في اليوتيوب، أغنية “أنا اصدق” التي تخطت الـ15 مليون مشاهدة وأغنية “خنجر يماني” الأربع ملايين مشاهدة، وأغنيات متعددة من أغنياته المنفردة.
ومن جهة أخرى، يعمل فؤاد عبدالواحد على تجهيز مجموعة من الأغنيات في الستوديوهات الصوتية، لإختيار إحداها وطرحها بشكل منفرد.
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