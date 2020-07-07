أحمد الفيشاوي يكسب أهم قضية في النزاع العائلي مع ابنته وطليقته

في تطو ر جديد حول الخلاف بين الممثل المصري أحمد الفيشاوي وابنته لينا الفيشاوي، ألغت محكمة استئناف القاهرة الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ وقدره 23 ألف جنيه استرليني أجر مسكن لابنته لينا، وهي الشقة التي تقيم فيها مع والدتها هند الحناوي وزوجها الحالي في لندن.

وحرص الفيشاوي على توجيه الشكر للمحامين الذين دافعوا عنه في هذه القضية وفاز بها، وقال عبر حسابه على انستغرام: “كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذه سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز.. شكرا”.

وكانت محكمة الأسرة بالجيزة أصدرت حكمًا بإلزام أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهو الحكم الذي استأنف عليه الفيشاوي وصدر قرار إلغائه من محكمة الاستئناف.

هذا النزاع العائلي كان قد بدأ امام المحاكم قبل ولادة الطفلة لينا ولا زال مستمراً حتى الآن وكل فترة تشهد الساحة الفنية على فصل آخر من الخلاف.