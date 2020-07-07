- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صور تشييع جثمان الجداوي.. وابنتها تنتظر أمام المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حزن شديد يسيطر على الجميع بعد رحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن عمر يناهز الـ 86 عاماً، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظلت لـ 43 يوماً داخل مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية الذي دخلته في أول أيام عيد الفطر الماضي، قبل أن تتدهور حالتها وتُعلن الوفاة.
ونظرا للإجراءات الصحية والطبية الصارمة، يجري دفن الجثمان ومراسم تشييعه وفق الإجراءات الطبية التي تقرها وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع الأسرة، حيث توجهت أميرة مختار الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي إلى محافظة الإسماعيلية من أجل استلام الجثمان، والتقطت صور لها أمام المستشفى وهي في انتظار الانتهاء من الإجراءات كي تتسلم الجثمان.
وأظهر تصريح دفن الفنانة الراحلة أن أسمها الحقيقي نجاه، وعمرها 86 عاماً.
فيما نشرت الصفحة الخاصة بالمستشفى صورة لأداء صلاة الجنازة على جثمان الراحلة، حيث وضع الجثمان في صندوق خاص في الأمام، وأدى أفراد الأطقم الطبية صلاة الجنازة عليها قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة من أجل دفن الجثمان بمقابر البساتين.
إلى ذلك، حرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحلة بكلمات ومواقف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
هذا وقدمت رجاء الجداوي على مدار تاريخها ما يزيد عن 350 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وظلت في تصويره حتى قبيل الإعلان عن إصابتها بالفيروس بـ 5 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر صور تشييع جثمان الجداوي.. وابنتها تنتظر أمام المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.