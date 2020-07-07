شكرا لقرائتكم صور تشييع جثمان الجداوي.. وابنتها تنتظر أمام المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حزن شديد يسيطر على الجميع بعد رحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن عمر يناهز الـ 86 عاماً، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظلت لـ 43 يوماً داخل مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية الذي دخلته في أول أيام عيد الفطر الماضي، قبل أن تتدهور حالتها وتُعلن الوفاة.

ونظرا للإجراءات الصحية والطبية الصارمة، يجري دفن الجثمان ومراسم تشييعه وفق الإجراءات الطبية التي تقرها وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع الأسرة، حيث توجهت أميرة مختار الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي إلى محافظة الإسماعيلية من أجل استلام الجثمان، والتقطت صور لها أمام المستشفى وهي في انتظار الانتهاء من الإجراءات كي تتسلم الجثمان.

ابنة رجاء الجداوي

وأظهر تصريح دفن الفنانة الراحلة أن أسمها الحقيقي نجاه، وعمرها 86 عاماً.

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فيما نشرت الصفحة الخاصة بالمستشفى صورة لأداء صلاة الجنازة على جثمان الراحلة، حيث وضع الجثمان في صندوق خاص في الأمام، وأدى أفراد الأطقم الطبية صلاة الجنازة عليها قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة من أجل دفن الجثمان بمقابر البساتين.

تصريح الدفن

إلى ذلك، حرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحلة بكلمات ومواقف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

هذا وقدمت رجاء الجداوي على مدار تاريخها ما يزيد عن 350 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وظلت في تصويره حتى قبيل الإعلان عن إصابتها بالفيروس بـ 5 أيام.