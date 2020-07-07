الجمهور يبحث عن صبا مبارك بعد رسالتها المؤثرة لـ رجاء الجداوي

القاهرة - لايف ستايل
مازالت الفنانة الاردنية صبا مبارك متصدرة مؤشرات البحث بـ جوجل ، بعد رسالتها المؤثرة للفنانة رجاء الجداوي عقب وفاتها منذ ايام.
وكتبت صبا مبارك :" "الى اللقاء يا احلى واحدة في الدنيا مش مصدقة و حزينة... ومش عارفة حتى اكتب شكرا على كل شي حلو زرعتيه بقلوبنا كلنا اللي اشتغلوا معاكي و جمهورك و اللي حبوكي ربنا يرحمك و يصبر اهلك و يصبرنا على فراقك #رجاء_الجداوي".
يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى "أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر الأحد الماضى
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