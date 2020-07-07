نوال الزغبي تؤدي تمرينات رياضية في منزلها

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد لها .

وظهرت نوال الزغبى فى الفيديو هي تقوم بالتمرينات الرياضية وعلقت قائلة " صباح الخير " .

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :

-صباح النور و الجمال

- صباح النشاط

- بنحبك اوي يا نوال

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

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طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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