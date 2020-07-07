شكرا لقرائتكم خبر عن فيفيان لي..أجمل نساء العالم خانها زوجها وشهرتها جاءت بسبب" ذهب مع الريح " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتبر فيفيان لي واحدة من الممثلات الأكثر جمالاً في العالم في توقيت ظهورها فترة الثلاثينيات من القرن الماضي وقد تزوجت من " لورانس أوليفييه " بعد علاقة غرامية أثناء قيامهما بدورعشاق في فيلم يحمل عنوان "حريق إنجلترا" عام 1937 ،ولكن أوليفر كان لا يزال متزوجاً من الممثلة جيل إسموند وفيفيان لي متزوجة من " هيربرت لى هولمان" المعروف بـ "لى هولمان" وهو محام في المحاكم العليا، ويكبر "فيفيان" بثلاثة عشر عامًا.



فيفيان لي ايقونة الجمال في السينما

و في فبراير عام 1940، وافقت جيل إسموند على الطلاق من أوليفييه، ووافق لي هولمان على طلاق فيفيان لي، على الرغم من حفاظهم على أواصر الصداقة القوية والتي استمرت طيلة حياة لي ، وتم عقد قران لي وأوليفييه بولاية كاليفورنيا ،في احتفالا اقتصر فقط على حضور عوائلهم .





لورانس اوليفييه وفيفيان لي

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النجمة فيفيان لي أجمل نساء العالم وأجمل ممثلة في السينما الهوليودية والأكثر إثارة وجاذبية لكل الرجال في ذلك الوقت خانها زوجها وتزوج بغيرها ففي عام 1960 تم طلاقها من أوليفييه وسرعان ما تزوج أوليفييه من الممثلة جوان بلورايت التي دخل معها في قصة حب ملتهبة علمت بها فيفيان لي فطلبت الطلاق .



فيفيان لي

فيفيان لي اليوم هو ذكري رحيلها جاءت شهرتها من خلال فيلم " ذهب مع الريح " وهى نجمة من نجمات هوليوود التاريخيات وحازت على جائزة الأوسكار عن دور سكارليت أوهارا في فيلم ذهب مع الريح كما حصلت عليها للمرة الثانية عن دورها في فيلم عربة اسمها الرغبة , في عام 1999 احتلت المركز السادس عشر في قائمة 100 عام و100 ممثل التي أصدرها معهد الفيلم الأمريكي