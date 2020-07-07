شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض "الفيل الأزرق 2" و "ولاد رزق 2" فى عدد من السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت بعض السينمات اعادة عرض فيلمى "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" مع بداية الأسبوع الجارى، وذلك فى الأسبوع الثانى من إعادة تشغيل دور العرض السينمائية من جديد بعد 3 أشهر من الإغلاق بقرار من الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث يعرض فى سينمات فوكس فقط.

ويأتى اعادة عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" و"وولاد رزق 2" فى عدد محدوح من السينمات بعد عام من عرضهم لأول مرة مرة حيث طرح الأول فى يوم 25 يوليو من عام 2019 وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما بوصوله إلى 104 مليون جنيه، بينما طرح "ولاد رزق 2" فى عيد الأضحى من العام الماضى وحقق ثانى أعلى ايرادات فى تاريخ السينما بوصوله الى 101 مليون جنيه.



الفيل الازرق 2

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم واياد نصار وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد ومروان وينس وتامر هشام وولاء الشريف ووأحمد خالد صالح ورمزى لينر ورانيا ملاح واعتمدت أحداثه على الرعب والتشويق أكثر من الجزء الأول.

Advertisements

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.