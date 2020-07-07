ناهد السباعي عن التحرش بالفتيات: نرفض توجيه اللوم على المجني عليهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعمت الفنانة ناهد السباعي، الفتيات، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ضد التحرش. وعلقت: "التحرش جريمة ونرفض توجيه اللوم على الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات في ما وقع عليهن من اعتداءات". Advertisements وتابعت: " الخط الساخن ١٥١١٥ للإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بالتحرش والاغتصاب والعنف الأسري". وكانت العديد من الفنانات قد دعمن حملات مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة التحرش، من بينهن رانيا يوسف، ليلى علوي، تارا عماد، سارة عبدالرحمن، وغيرهن.

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