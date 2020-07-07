"عملت بالتدريس وعانت من التنمر".. حكايات إنجي وجدان في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

تحتفل الفنانة إنجي وجدان، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 36 إذ أنها من مواليد ٧ يوليو ١٩٨٣.

ونرصد لكم معلومات وحكايات عن إنجي وجدان، في التقرير التالي :

_ والدها ووالدتها أطباء، وكانا ضد فكرة دخولها مجال التمثيل.

_ زوجها من خارج الوسط، ويدعى أحمد الوتيدي، وانجبت منه ولدا يدعى اسماعيل.

_ ممثلة ومونتيرة، وخريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 قسم إذاعة و تلفزيون وقسمي فرعي الهندسة المعمارية والمسرح.

_ بعد تخرجها بيوم واحد عملت مدرسة إنجليزي في معهد لغات لمدة شهر ونصف وكانت تدرس فيه اللغة الإنجليزية للخريجين من جامعة القاهرة ثم تركته.

_ أثناء عملها في التدريس، كانت تدرس المونتاج ثم تفرغت له.

_ عملت مونتيرة في قناة روتانا حتى نوفمبر من عام 2004.

_ سافرت إلى دبي وعملت في قناة الواحة مونتيرة حتى سبتمبر من عام 2005.

_ بعد عودتها من دبي عملت مونتيرة في كليب "حاول" مع المطربة حكمت، كما عملت في عدة شركات دعاية.

_ كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور "داليا" أخت تامر في المسلسل الكوميدي "تامر وشوقية".

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_ شاركت في فيلم "اتش دبوور"، وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم "طير أنت".

_ قالت في تدوينة عبر إنستجرام : "أكتر أعمال قريبة لقلبي أول مسلسل ليا تامر وشوقية وأول فيلم ليا إتش دبور وأول مسلسل بطولتي طلعت روحي.. بحب طبعا باقي أعمالي لكن دول أقرب حاجة لقلبي واللي غيروا في حياتي المهنية" .

_ تعرضت للتنمر عبر "إنستجرام" من إحدى متابعيها "إنتي من غير العدسات تشبهي أمنا الغولة، ‏عاد هيك عدسات تطلعي زومبي" لترد عليها قائلة : "أنا واخدة قرار إن كل ما هيجيلي رسالة تنمر أو شتيمة هنزلها عندي، الكلام ده ولا بيفرق معايا ماتخفوش، بس أنا بحب افضح الناس دي".

_ قالت في تصريح تليفزيوني، إنها رفضت تجسيد دور شخصية "آشلي" في مسلسل "الكبير أوى"، وهو ما أثر فيما بعد على علاقتها مع أحمد مكي، ولم يطلب أن أتعاون معه في أعمال أخرى.

_ قالت في تصريحات تليفزيونية:"عملت في مجال المونتاج حتى عام ٢٠١٤، وبدأت مؤخرًا التفكير في دخول مجال الإخراج، وعرض عليا أعمال كثيرة، ولكني رفضتها وأغلبها أدوار بطولة" .

_ قالت : "غير راضية عن الدور الذي قدمته في مسلسل "ذات"، و تمنيت تقديمه بشكل أفضل" .

_ قالت في تصريح تليفزيوني: "فيلم بنات وموتسيكلات، كان سيئًا جدا، ولم يتم الإنفاق عليه بشكل كاف، وتم اختيار مواهب شابة لا تملك الموهبة".

_ كشفت في تصريحات تليفزيونية:"عبد الحليم حافظ لا يضحكني عند تقديم الكوميديا، و محمد سعد ممثل هايل ولكن الكوميديا التي يقدمها لا تضحكني، ولا أحب تكرار الشخصية أكثر من عمل مرة في عدة أعمال فنية، ولا أفضل هذا النوع من الكوميديا، وإذا عرض عليا نوعية أفلام" اللمبي" لن أقدمها، وكذلك بعض أدوار بيومي فؤاد، وأعشق الفنان عبدالمنعم مدبولي".

_ فقدت جزء كبير من وزنها، وقالت في تصريحات تلفزيونية : "

خسيت كتير بس مش علشان حد، علشان نفسي بس، وده مش معناه إني مكنتش حابة نفسي، بالعكس أنا كنت حابة نفسي لأن وزني ده كان بسب إني خلفت أحلى إسماعيل في الدنيا.. الحياة أحلى وأسهل من إننا نعقد نفسنا علشان شوية ناس تافهة وفاضية وسطحية، لو هتخسي إعملي كدا لنفسك وصحتك مش علشان جوزك ولا طنط اللي شافتك وقالتلك إنك تخنتي قوي كده إزاي، اتبسطي وحبي الحياة هتعيشي مبسوطة سواء تخنتي ولا خسيتي، إنتي جميلة زي ما إنتي".

_ قالت في تدوينة لها على تويتر :"جت فترة اتبهدلت و اتحاربت من كذا اتجاه في الوسط، و كنت كل مرة أقول خلاص كفاية ربنا يبعتلي حاجة كويسة" .