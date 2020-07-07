أحمد حلاوة لـ "الخليج 365" عن رجاء الجداوي:"خسرنا فنانة كبيرة​"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

نعى الفنان القدير أحمد حلاوة الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي:" قدر الله وماشاء فعل، رحمها الله، خسرنا فنانة كبيرة وجميلة لا يمكن أن تعوض مكانتها فنانة أخرى، فكما لا يوجد حسن حسنى ثاني لا توجد رجاء جداوي ثانية ".

وأضاف:" كانت معرفتي بها على المستوى الفني كزميلة محترمة للغاية شاركنا سويا في كم كبير جدا من المسلسلات، وأيضا على المستوى العائلي لأن خالتها تحية كاريوكا كانت متزوجة من فايز حلاوة ابن عم والدي، فكنت ألتقي أنا ورجاء في لقاءات عائلية كثيرة جدا "

رجاء الجداوي رحلت، الأحد، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، ودفنت في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.