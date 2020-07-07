أحمد زاهر ينشر صور من كواليس "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد زاهر صورًا من كواليس فيلم "زنزانة 7"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "زاهر " على الصور :"فيلم زنزانة 7، يارب التوفيق من عندك".

فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، مدحت تيخة، أيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وحقق الفنان أحمد زاهر نجاحًا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، خلال مشاركته في مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضان، روجينا، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.