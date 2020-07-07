تراند اليوم : نسرين طافش تثير الجدل بالـ"المايوه" وهجوم عليها بسبب رجاء الجداوي



أثار الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش بطلة المسلسل المصري "ختم النمر" مع الفنان أحمد صلاح حسني، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورتها في حمام السباحة بالمايوه.

ونشرت الفنانة السورية صورتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، وظهرت نسرين وهي داخل حوض السباحة مرتدية لباس المايوه وأمامها طبق من البطيخ الأحمر.

وعلقت نسرين على الصورة قائلة: "كل شيء يحدث لسبب .. كل شيء يحدث لخير مهما كان ظاهره مربك .. فباطنه خير .. صباح الحب".

جدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في مسلسل "ختم النمر" وهو من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وأثارت الصورة الجدل بين البعض، عاتبًا عليها إظهار الفرحة والاستمتاع في حين أن الوسط الفني يعاني من الحزن بعد وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا أول أمس الأحد بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.