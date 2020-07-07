تراند اليوم : مفاجأة.. رجاء الجداوي تظهر في مسلسل جديد سيعرض قريبًا

في خبر ربما يسعد البعض من محبي الفنان الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز الـ82 عاماً بعد معاناتها من فيروس كورونا، فإنه من المقرر عرض مسلسل جديد قريبًا شاركت فيه الفنانة.
فبعد الحديث عن أن آخر أعمالها كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي، تمّ الكشف عن خبر قد يكون سعيداً لعشاق الجداوي واللذين كثيرين منهم لا يعرفونه.
فمسلسل "لعبة النسيان" ليس العمل الأخير للجداوي، إذ أنها تشارك في بطولة فيلم "توأم روحي" الذي يقوم ببطولته الممثل المصري حسن الرداد والممثلة المصرية أمينة خليل، والذي من المقرر عرضه قريباً.
وكانت إنتهت الجداوي من تصوير كامل مشاهدها في العمل، وذلك قبل إكتشاف إصابتها بالفيروس