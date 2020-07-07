أغنية “يا روحي”.. جديد الفنان سيف نبيل

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان العراقي سيف نبيل أغنية جديدة بعنوان “يا روحي” عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الجديدة باللهجة العراقية من الحان سيف نبيل وكلمات قاسا عيسى وتوزيع منير جعفر.

وتشهد أغنية “يا روحي” اقبالًا واسعًا منذ إطلاقها على “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وكان سيف نبيل قد طرح قبل أسابيع قليلة على طريقة الفيديو كليب أغنيتي “على فكرة” و”غصبًا”، وحققتا ملايين المشاهدات.