متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن مشهد حصري لها لأول مرة من مسرحية “إمارة من هذا الزمان” الذي عرض عام ١٩٩٩.
ونشرت كارول، فيديو لها عبر حسابها على تويتر، قائلة : “كنت محظوظة بالعمل مع مدارس فنية عريقة في بداياتي في بلدي لبنان ضمن مهرجانات بعلبك الدولية”.
وأضافت: “وهنا مشهد حصري أعرضه لأول مرة من مسرحية إمارة من هذا الزمان ١٩٩٩ للمبدع عبد الحليم كركالله، طبعا إلى جانب أعمالي المسرحية مع عملاق المسرح الغنائي الكبير منصور الرحباني”.
وكانت كارول سماحة قد أشادت بالعرض الموسيقي الذي تم تقديمه ضمن الحفل الوحيد الذي أقيم هذا العام في مهرجان بعلبك حيث كتبت عبر “تويتر”: “لم يتسنى لي متابعة الحدث الضخم ليلة أمس ضمن مهرجانات بعلبك لكن ما أشاهده الآن أثّر بي بشكل كبير..عينيّ تدمع أمام هذا المشهد الفني المُشرّف في بلدي وحنيني يستفيق إلى هذا المسرح الذي كان لي الحظ بالوقوف عليه أكثر من مرة هذا هو #لبنان الذي نريده،والذي سنتمسك به حتى الرمق الأخير”.
يذكر أن، كارول سماحة، طرحت مؤخرا كليب أغنية Bon Voyage، من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضًا ومن إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – كارول سماحة تعود بالذاكرة إلى “إمارة من هذا الزمان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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