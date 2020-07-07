مسلسل Ozark يعود بموسم أخير

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن القائمون على مسلسل Ozark الذي عرض على نتفليكس لثلاثة مواسم عن قرار الشركة بإنتاج موسم رابع سيكون الأخير للمسلسل.
وقال كريس موندي، المنتج المنفذ للعمل: ”نحن سعداء للغاية لأن نتفليكس أدركت أهمية منح أوزارك مزيدًا من الوقت لإنهاء القصة”. وتابع: “لقد كانت مغامرة رائعة لنا جميعًا سواء على الشاشة أو خارجها لذا فإننا سعداء بالحصول على فرصة لإعادتها إلى جميع المنازل بأفضل طريقة ممكنة”.
وبحسب المعلومات فإن الجزء الرابع سيتكون من 14 حلقة، بعدما كانت المواسم السابقة مؤلفة من 10 حلقات. والجديد أيضاً أنه سينقسم إلى قسمين كل منهما مؤلف من سبع حلقات.
وفور إعلان الخبر تحول إسم المسلسل لتريند على مواقع التواصل فالجمهور تابع المواسم السابقة وإستطاع العمل أن يترشح لأكثر من جائزة عالمية لذا أتى الاعلان عن موسم رابع بمثابة جرعة تشويقية لمحبي عائلة byrde والتي وفق القيمين على العمل بانتظارها المزيد من المشاكل في الموسم الختامي لـozark.
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