عين براد بيت على هذه الممثلة الهندية الشهيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: تداولت وسائل إعلام هندية، تصريحا قديما لنجم هوليوود الأمريكي، براد بيت، والذي يعترف فيه بأنه يرغب بالعمل مع واحدة من أشهر نجمات عاصمة السينما الهندية بوليوود.

وقال بيت في لقاء إعلامي أجرته معه وكالة “أي إيه إن إس” الإخبارية الهندية، على هامش ترويجه لفيلمه “Killing me Softly” في عام 2012: “إذا أتيحت لي الفرصة للعمل في بوليوود، أود أن أعمل مع أيشواريا راي باتشان لأنها ممثلة متنوعة”، بحسب موقع “جيو نيوز”.

وأضاف: “هي واحدة من أشهر ممثلات بوليوود اللاتي حققن شهرة كبيرة في الغرب بسبب أسلوبها وجمالها ومهاراتها في التمثيل، أعتقد أننا فوتنا فرصة العمل معها في فيلم “Troy”.

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وفي حديثه عن حبه لبوليوود، قال براد بيت: “أحب العمل في فيلم من إنتاج بوليوود، حيث يوجد الكثير من الدراما والألوان في الأفلام هناك، قد أقرر العمل في فيلم بوليوودي وأرقص مع الطاقم كله في الخلفية”.

ورفضت أيشواريا راي العمل مع براد بيت في فيلم “Troy” من إنتاج 2004، بسبب رفضها تصوير مشاهد رومانسية مع الممثل الأمريكي.