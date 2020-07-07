بعد كانييه ويست.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة العالمية باريس هيلتون، عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، عن ترشحها في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقب في هذا العام.

ونشرت باريس هيلتون، تغريدتها عبر “تويتر” جاء فيها: “باريس لرئاسة أمريكا”، ليتفاعل معها متابعوها ومحبوها بالإعجابات والتعليقات والتأييد لقرارها.

قرار باريس هيلتون، جاء بعدما أعلن المغني الأمريكي “كانييه ويست”، عزمه الترشح، أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت”.

وفي أول دعم لخيار ترشح ويست؛ أعلنت زوجته كيم كاردشيان دعمها لزوجها المغني للترشح للرئاسة في عام 2020.

و”باريس ويتني هيلتون” مغنية وممثلة وعارضة أمريكية، وحفيدة “كونراد هيلتون” ووريثته، واشتهرت؛ بعد عرضها الأفلام المثيرة للجدل.