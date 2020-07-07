فيلم “الصندوق الأسود” لـ منى زكي يدخل مراحله الأخيرة قبل العرض

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ المخرج محمود كامل منذ فترة في تنفيذ عملية مونتاج فيلم “الصندوق الأسود” للنجمة منى زكي استعدادًا لطرحه في السينمات قريبًا حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة للفيلم، بعد قرارات الحكومة المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%؛ وأوشك مخرج العمل على الانتهاء من مراحل المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكي خلال الأحداث، حيث تتعرض للخطف من قبل “هجام” الذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج و”سارق” الذي يلعب دوره الفنان مصطفى خاطر، فتواجه منى بعدها الكثير من المخاطر بسبب حملها الذي يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

وتعود منى زكى من خلال فيلم “الصندوق الأسود” إلى السينما بعد غياب 3 سنوات. وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائي الأول الخاص بالعمل، حيث ظهرت فيه منى وهي مخطوفة.

فيلم “الصندوق الأسود” من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته إلى جانب منى زكي العديد من الفنانين نذكر منهم محمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر.