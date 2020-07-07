هل الحجاب يُقيّد المرأة؟.. أمل حجازي تسأل متابعيها

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت أمل حجازي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي ترتدي الحجاب.

وفي تعليقها على الصورة، طرحت أمل حجازي، سؤالًا على متابعيه: “هل تعتقدون ان الحجاب يُقيّد المرأة ويجعلها اقل اناقة !!ما رأيكم؟؟”، في إشارة منها إلى أن الحجاب لا يتعارض مع الأناقة.

وعلى جانب آخر، حلّت أمل حجازي، ضيفة على أحد البرامج الخليجية، في لقاء متلفز، منذ فترة، سألتها فيه المذيعة عن نيتها خلع الحجاب، والعودة إلى الغناء على المسرح؛ وردَّت أمل حجازي على التساؤل السابق، بالنفي، مؤكدة أن لديها قناعة، اصطحبتها فرحة عمت قلبها بعد ارتداء الحجاب، وأن كنوز الدنيا لن تغنيها عن الحجاب.

يذكر أن أمل حجازى، بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغاني والأناشيد الدينية مثل “حجابك تاج” و”يوم مولدك يا محمد” و”يا سيدة النساء يا مريم” و”السلام عليك يا سيد الخلق”.