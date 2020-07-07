براد بيت في مغامرة يابانية.. يستعد للفيلم الجديد

بعد حصده لجائزة الأوسكار خلال عام 2020 عن دوره في فيلم "كوينتن ترانتينو" الأخير، يستعد النجم براد بيت للدخول في مشروع سينمائي جديد، من إنتاج شركة Sony Pictures.

الفيلم الجديد سيكون بعنوان Bullet Train، وتدور أحداثه في إطار أكشن وإثارة، وهو من تأليف زاك أولكيفتش، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





Advertisements

وذكرت الصحيفة أنه قد اختير لمهمة إخراج الفيلم، المخرج الكبير "ديفيد ليتش"، الذي سبق له إخراج مجموعة مميزة من أفلام الحركة، مثل فيلم "ديدبول 2"، وفيلم "هوبز أند شو" للنجم دوين جونسون.

وقالت "ديلي ميل"، أن الفيلم مستوحى من رواية يابانية بعنوان Maria Beetle، حققت أعلى نسب المبيعات عند طرحها للروائي الياباني كوتارو إيساكا.

وتدور أحداث القصة حول 5 قتلة مأجورين، يجدون أنفسهم على متن قطار فائق السرعة، متجه من مدينة طوكيو إلى مدينة موريوكا، وتشهد الرحلة صراعات فيما بينهم حتى يدركوا أن مهمات القتل الموكلة لهم مختلفة.