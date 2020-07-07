سمراء النيل«الجونة السينمائي» يودع رجاء الجداوي لن ننساها

نعى مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية فجر اليوم الأحد.

وقالت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "وداعا سمراء النيل، رحلت عن عالمنا اليوم، موهبة وروح عظيمة، حيث غابت عنا في وقت مبكر من اليوم الفنانة المصرية رجاء الجداوي، ملكة الجمال التي قضت في مهنتها أكثر من ستة عقود من الزمان، قدمت فيهم أكثر من 100 فيلم عربي وتليفزيوني.. رحلت عنا لكننا لن ننساها".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وأجرت رجاء الجداوي، تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.

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