عصام كاريكا يكشف سبب رفض "حمادة يلعب" ويُوضِّح أنّه أوَّل مَن قدَّم المقالب

يعدّ عصام كاريكا أحد أبرز الملحنين الذين دخلوا مجال الغناء، ومعروف عنه أنه متعدد المواهب خاصة أنه يجيد التمثيل، وكانت له أكثر من تجربة في السينما، ولكن القليل يعرف أنه كانت له تجربة في مجال برامج المقالب.

وكشف كاريكا، كواليس البرنامج، قال: "قدمت برنامج بعنوان «بوليكا في بيت كاريكا» وكان هذا أول برنامج مقالب في الفنانين، وأنتجته شركة الباتروس، ورفضت تكرار التجربة بعدها، كما عُرض علي أفلام كثيرة «الباشا تلميذ»، و«حمادة يلعب»، و«عليا الطرب بالتلاتة»، وكان من المفترض أن أظهر بها في دور صاحب البطل، ولكني رفضت وقتها المشاركة لأني لم أكن أحب التمثيل".

يذكر أن كاريكا كان قدم العديد من أغاني الأفلام، ولكنه أعلن منذ فترة أنه تراجع الفترة الأخيرة عن تقديم الأغاني بسبب أن معظم الأعمال السينمائية أصبحت تعتمد على أغاني المهرجانات، وهو ما جعله يبتعد بعدما قدم أكثر من 44 أغنية في أعمال ناجحة مع كبار النجوم.

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