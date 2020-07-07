شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين: مشروع "بدر البدور" لـ روبى مازال فى مرحلة التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتاً إلى أن المشروع ما زال قائما، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، حيث إن المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.

وكانت آخر أعمال محمد ياسين الدرامية مسلسل "أفراح القبة" للنجمة منى زكى والذى عرض في موسم رمضان عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، والعمل من تأليف نجيب محفزظ سيناريو وحوار نشوى زايد، وشارك في بطولته كل من صابرين وصبا مبارك وجمال سليمان وصبرى فواز، وإياد نصار ومحمد الشرنوبى، ورانيا يوسف وأخرون من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، داخل إحدى الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات، يعمل ممثلو الفرقة على المشاركة في مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي. يسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل.

ومن ناحية أخرى تصور روبى مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.

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