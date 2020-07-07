دوا ليبا تطلق رابع كليب من ألبومها الأخير في هذا الموعد

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت دوا ليبا من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام” أنها بصدد إطلاق كليب أغنية “Hallucinate” وهي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير “Future Nostalgia”، ومن المقرر أن تطلق دوا ليبا الكليب في 10 يوليو الجاري.
أغنية “Hallucinate” هى رابع أغنية تطلقها دوا ليبا بطريقة الفيديو كليب من ألبوم “Future Nostalgia”، فقد سبق وأطلقت ليبا 3 كليبات لأغنيات “Don’t Start Now” و”Physical” و”Break My Heart”.
ونشرت دوا ليبا عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” الإعلان الترويجي للكليب، حيث ظهرت النجمة الشهيرة مرتدية ملابس ذات تصميم مثير باللون الأسود.
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