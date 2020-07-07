لأول مرة.. مسلسل عن أجهزة الإستخبارات الألمانية

متابعة بتجــــــــــرد: لأول مرة في ألمانيا، يتم إعداد مسلسل تلفزيوني عن الاستخبارات الوطنية بعد الإنتاجات الناجحة لهذا النوع من المسلسلات، من أبرزها ”بورو دي ليغاند“ في فرنسا و“هوملاند“ و“24″ الأمريكيان.
وقالت شركة الإنتاج ”إريانا كرامبيه“ المسؤولة عن هذا المشروع: ”حتى الآن لم يتكلم أي مسلسل عن كواليس أجهزة الاستخبارت الخارجية الألمانية (بي ان دي) ”.
ولكتابة هذا المسلسل، استُعين بكاتب السيناريو الألماني مارتن راوهاوس، المعروف بأفلام عن الهجوم الدموي لفرقة كوماندوز فلسطينية على جناح الرياضيين الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية للعام 1972 في ميونيخ والجسر الجوي للحلفاء فوق برلين عام 1948.
وسيتناول المسلسل آخر المستجدات الحاصلة والتغيرات على كل الأصعدة.
وقال الكاتب إن ”العالم يتغير“، موضحا أن ”ألمانيا العالقة بين ترامب وبوتين والقومية المتنامية في أوروبا والتهديد الإرهابي، تكافح من أجل العثور على مكان جديد على رقعة الشطرنج هذه، ويهدف المسلسل إلى إظهار معنى هذا الوضع الجيوسياسي الجديد من أجل أمن البلاد“.
ووفقا لشركة الإنتاج، وكما كانت الحال مع ”بورو دي ليغاند“ خصوصا، تمكن الكاتب من إجراء ”ساعات من المقابلات“ مع أشخاص من المكتب.
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