الحلاني يُوثق لحظة ولادة صقر العاصي ويُعلّق: من أجمل اللحظات

متابعة بتجـــــــــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، فيديو له من داخل مزرعته الخاصة بالخيول.

ويوثق الفيديو لحظة ولادة فرس رضيع كشف عاصي من خلال تعليقه عليه أنه اختار له اسم “صقر العاصي”، فكتب: “حبيت اتشارك معكم ‎لحظة من اجمل اللحظات، حالة ولادة فرس، الآن بالمزرعة، فرس من اجمل أفراس مزرعة الخالدية سهيلات الخالدية صقر العاصي”.

على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “رجعتيني لبدايتي”. وتعتبر هذه الأغنية، هي الثانية التي يصدرها من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي.

الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى ومن المقرر أن يصوّرها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.

كما يحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، حيث حقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة.