شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل مطلع هذا الأسبوع وذلك بعد فترة من التحضيرات والتيرتيبات وترقب تطورات الأوضاع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، اضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجديد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى لاسيما بسبب فتح خطوط درامية جديدة فى العمل.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.



الانسة فرح

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

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المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.