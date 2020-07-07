شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "هراس جاي" .. فردوس عبدالحميد صعيدية في "نسل الاغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة فردوس عبدالحميد أنها مبسوطة بمشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل وتراهن عليه بقوة.

وأضافت أنها تشارك بدور امرأة صعيدية وهى شخصية جديدة عليها لم تقدم مثلها قبل ذلك، وتعد المرة الثانية التي تشارك فيها بدور صعيدى بعد مسلسل "هراس جاى" التى قدمته في أواخر السبعينات من بطولة سعيد عبدالغنى وحسن عابدين واحمد بدير، وتتمنى أن ينال دورها إعجاب الجمهور كما أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

ويعد العمل هو الثانى الذى يجمع بين الفنانة فردوس عبد الحميد ومحمد سامى، حيث تعاونا قبل ذلك فى مسلسل "الأسطورة" من بطولة الفنان محمد رمضان، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا أثناء طرحه.

وكان قد أعلن المخرج الكبير محمد فاضل مؤخرا إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "للأسف.. كورونا وصل إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى فى هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك "

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وتواصل ”الخليج 365” مع الفنانة فردوس عبد الحميد، زوجة المخرج محمد فاضل، لتكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقة زوجها، وقالت إن الحالة طبيعية ومستقرة حاليا، وفى بداية الأمر ظهرت أعراض فيروس كورونا على شقيقة زوجى بفقدانها لحاسة الشم، وامتنعت عن الأكل تماما حتى أغمى عليها، ونُقلت إلى المستشفى، وقامت بإجراء المسحة حتى تبين أنها مصابة بالفيروس، وقام ابنها بعمل المسحة وتبين أيضا إصابته بفيروس كورونا، ولم تظهر عليه أى أعراض حتى الآن بسبب قوة مناعته، لافتة إلى أنه من الواضح أن ابنها هو الذى نقل العدوى لوالدته؛ لأنها لم تخرج من المنزل نهائيا.

وكان آخر ظهور للفنانة فردوس عبد الحميد بمسلسل "الوصية" للفنان أكرم حسنى وأحمد أمين، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار، الذى عرض فى موسم رمضان 2018، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول الشاب المستهتر إبراهيم النويرى الذى يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه سمسم أن يساعده فى تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.