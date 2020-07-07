شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان وزوجته ديبورا لى فورنيس بالكمامات فى رحلة تسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين الزوجين هيو جاكمان وزوجته ديبورا لي وهما في رحلة تسوق بهامبتونز بأمريكا مرتديين الكمامة حفاظا على صحتهما من الإصابة بفيروس كورونا.وحمل الزوجان والذي مر على زواجهما 24 عامًا، حقائبهما أثناء تجوالهما في عدد من المحلات والمتاجر.

وكانت التقطت عدسات المصورين النجم العالمي هيو جاكمان بصحبة زوجته ديبورا لي ، أثناء تجولهما في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، ويرتديان الكمامات الواقية اتباعا بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا وظهر جاكمان البالغ من العمر 51عاما، وهو برفقة زوجته صاحبة الـ64عاما، ويتجولان في الشوارع وبصحبتهما كلابهما الخاصة التي من نوع "بودل".

من جانب آخر تسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أنه في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم على صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.

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