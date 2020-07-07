أحمد جمال سعيد يصرّح بانبهاره بفكرة "قبل الأربعين " ويؤكّد أن الفيلم يقدم رسالة للجمهور

انضم الفنان أحمد جمال سعيد لنجوم فيلم "قبل الأربعين"، والذي يجري له حالياً اختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل، حيث يبدأ التصوير بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.أكد "أحمد" أنه تم ترشيحه من قبل المدير التنفيذي محمد كامل بانضمامه لهذه الحبكة الفنية المختلفة والمليئة بالتشويق والمتضمنة العناصر المتميزة.

وأضاف أحمد بأنه انبهر بفكرة العمل مما جعله يتخذ القرار في نفس الوقت دون التعرف علي قيمة العقد وذلك لأن هدفه الرئيسي هو توصيل رسالة فنية دسمة في المقام الأول للجمهور.

يشار أن أحداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

"قبل الأربعين"، يضم كوكبة من النجوم، وهم: الفنانة داليا مصطفي، بسمة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، معتز هشام، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين، إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبرة ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم و سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام

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