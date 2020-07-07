مصطفى درويش ينشر فيديو طريف من كواليس بـ"100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان مصطفى درويش مقطع فيديو طريف جمعه بالفنانة نيللي كريم من كواليس مسلسل بـ"100 وش"، الذي شارك فيه في السباق الرمضاني الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "درويش" في الفيديو وهو يتناول الطعام، وتمازحه الفنانة نيللي كريم :"بالهنا والشفا يا كابتن، ما عزمتناش يعني". Advertisements ويرد درويش :"على حسابي على فكرة مش تبع العدل" وعلق على الفيديو :"سكر وفتحي". مسلسل بـ"100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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