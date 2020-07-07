ملك قورة بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ملك قورة، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها على "إنستجرام". وظهرت "قورة" في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، وعلقت :"أنا رجعت وحشتوني". يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

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