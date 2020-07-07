أروى أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة والمذيعة أروى لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت أروى في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت :"‘إيه أكتر حاجة بتخليكم متفائلين اليومين دول؟". وشاركت أروى رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الي يقدمه الفنان رامز جلال.

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