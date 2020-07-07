صور| سيرين عبدالنور على البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة اللبنانية سيرين عبدالنور لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس من اللون الأبيض على البحر، علقت :"كيف أخبر البحر اننا على اليابسة نغرق".

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور، مسلسل "الديفا" بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس، وعدد كبير من الفنانين العرب، وشاركت في رمضان المنقضي ببرنامج "سهرانين معاكم بالبيت "وقدمه معها الفنان أحمد فهمي.