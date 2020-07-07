محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
رحل الموسيقار الإيطالي إنيو موريكوني، أمس، مُلحّن الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، خاصة من فئة الغرب الأمريكي "الويسترن".
وفارق الموسيقار الشهير الحياة في العاصمة الإيطالية روما عن عمر يناهز 91 عاما.
وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية بأنه توفي في المستشفى بعد أيام من إصابته بكسر في عظم الفخد إثر وقوعه.
ومن مقطوعاته الموسيقية الشهيرة الموسيقى التصويرية لأفلام "ذات مرة في أمريكا" و"الممنوع لمسهم " و"سينما باراديزو".
وحرص الفنان خالد النبوي على نعي "موريكوني"، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، :"إينو موريكوني من أعظم الملحنين السينمائيين في جميع الأوقات، سنستمتع دائمًا بإبداعك، كيف يمكننا أن ننسى الخير والشر والقبيح، ذات مرة في أمريكا، سينما باراديزو".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الموسيقار الإيطالي إينو موريكوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.