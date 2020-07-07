"سيبقى اسمه في سجلات العظماء".. نجوم الفن ينعون وزير الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من النجوم على نعي وزير الإنتاج الحربي، الفريق محمد العصار، الذي رحل، أمس، بعد صراع مع المرض.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز النجوم الذين نعوا الفريق محمد العصار:

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة للفريق محمد العصار، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :" إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة سيادة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى ، والذي سيبقى اسمه علامة فى سجلات العظماء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن. خالص التعازي لأهله وأسرته الكريمة".

ليلى عز العرب

كتبت الفنانة ليلى عز العرب تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" لاحول ولاقوة الا بالله الفريق العصار في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه واجزه عن مصر خير الجزاء وانا لله وانا اليه راجعون".

عمرو سعد

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فيما نشر الفنان عمرو سعد، صورة للفريق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" البقاء لله ونسأل الله الكريم النور والسلام والرحمة للفريق محمد العصار وان يلهم الأهل والمحبين الصبر والسلوان".

غادة عبدالرازق

نشرت غادة عبدالرازق صورة للفريق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنا لله وإنا إليه راجعون، والصبر والسلوان للأهل والشعب المصري".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة للفريق محمد العصار، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" ‏أنا لله وأنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله الفريق محمد ‏العصار ‏ابن مصر البار وزير الدولة للانتاج الحربي إن شاء الله في الجنة ونعيمها نسألكم الدعاء".

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" فقدت مصر اليوم أحد جنودها المخلصين الذين كرسوا حياتهم لخدمتها في شتى المواقع وأصعب المهمات و أحرج اللحظات".

وأضاف الحلفاوي :"رحم الله الفريق مهندس محمد العصار وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان. لهم وللقوات المسلحة خالص العزاء".