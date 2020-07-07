ملايين المشاهدات لأحدث أغنيات المطرب حسين الجسمي الجديدة (فيديو)

تخطت مشاهدات أغنية الفنان حسين الجسمي الجديدة، "الحساس" حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة حيث حققت تحديدًا من طرحها في 25 يونيو الجاري.

حققت أغنية "الحساس" للمطرب حسين الجسمي، نجاح كبير جدًا منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حققت تحديدًا أكثر من 3,595,428 مشاهدة.

قول كلمات الأغنية: يا قلبي الحساس.. لو تنجرح لا بأس.. في حُب يمحي حُب.. وفي ناس تمحي ناس.. أرجوك لا تحزن.. ارتاح واتطمن.. بعض اللقى مؤلم.. وبعض الفراق أحسن".