لأول مرة ياسمين صبري تتحدث عن التحرش الجنسي

يبدو أن نجوم الفن قرروا تدعيم الفتيات في أزماتهن مع التحرش الجنسي الذي انتشر خلال الفترات الماضية بشكل كبير، وكان للفنانة ياسمين صبري دور كبير خلال الساعات الماضية، والتي نشرت خلالها عبر الذاكرة الشخصية لحسابها عبر موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصور أظهرت من خلالها أرقام المجلس القومي للمرأة التي يتم الإبلاغ عليها بحوادث التحرش الجنسي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها ياسمين موقفاً ضد مثل هذه السلوكيات في المجتمع فعادة ما كانت تفضل الحديث عن إطلالاتها وأعمالها الفنية فقط.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل فرصة تانية، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من أحمد مجدي وأحمد الشامي وأشرف زكي ومحمود البزاوي وهبة مجدي ونهال عنبر ومحمد دياب وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية ومن إخراج مرقس عادل.

على ناحية أخرى أعلنت الفنانة ياسمين صبري أنها تقوم حالياً بقراءة عدد من الأعمال السينمائية التي ستستقر على أحدهما خلال الفترة المقبلة، بعد أن غابت عن الأعمال السينمائية لفترة طويلة، ورغبة منها في تقديم عمل سينمائي بعد انشغالها بالأعمال الدرامية التي قدمتها خلال السنوات الماضية.

وأنهت ياسمين صبري أجازة زواجها، وعادت إلى منزلها منذ أسابيع قليلة، وتقوم بالاستعداد لعملها الفني الجديد.

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