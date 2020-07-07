شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تعرض مشهدا حصريا لأول مرة من مسرحية "إمارة من هذا الزمان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها وجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مشهد حصري تعرضه لأول مرة من مسرحية "إمارة من هذا الزمان" الذي عرض عام 1999.

ونشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، مقطع فيديو، معلقة: ‏كنت محظوظة بالعمل مع مدارس فنية عريقة في بداياتي في بلدي ‎لبنان ضمن ‎مهرجانات بعلبك الدولية.. وهنا مشهد ‎حصري أعرضه لأول مرة من مسرحية ‎إمارة من هذا الزمان عام 1999 للمبدع عبد الحليم كركالله، طبعا إلى جانب أعمالي المسرحية مع عملاق المسرح الغنائي الكبير منصور الرحباني".

وفي وقت سابق، أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن سعادتها بتنظيم مهرجان بعلبك الفنى، رغم عدم متابعتها له، مؤكدة أن هذا هو لبنان الذى نريده، الذى سنتمسك به حتى الرمق الأخير.

وقالت كارول، عبر حسابها على تويتر: "لم يتسن لى متابعة الحدث الضخم ليلة أمس ضمن مهرجانات بعلبك، لكن ما أشاهده الآن أثّر بى بشكل كبير.. عينى تدمع أمام هذا المشهد الفنى المُشرّف فى بلدى وحنينى يستفيق إلى هذا المسرح الذى كان لى الحظ بالوقوف عليه أكثر من مرة، هذا هو لبنان الذى نريده، والذى سنتمسك به حتى الرمق الأخير".

من ناحية أخرى، حقق فيديو كليب "bon voyage" للفنانة اللبنانية كارول سماحة 2 مليون حتى الآن، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، توزيع دى جى يوسف.

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وحقق الكليب نجاحا كبيرا منذ طرحه، ما أهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول فى تويتر، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبير فى أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب.

وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الاولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.