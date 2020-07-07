شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما الخليجية تستعيد نشاطها وتستأنف تصوير مسلسل "سما عالية" بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف المخرج السعودي محمد دحام الشمري خلال شهر يوليو الجاري، تصوير المسلسل الخليجي "سما عالية" بالكويت ثم ينتقل بعدها فريق العمل إلى لندن لتصوير العديد من المشاهد الخارجية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصوير الجزء الخاص بمصر خلال الشهور الماضية.

قصة المسلسل تعود إلى حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وصولا إلى السبعينيات، وتدور في العديد من بدان الوطن العربى: الكويت والسعودية وعمان، إذ يرصد المسلسل حياة عدة أسر فى ذلك الزمن، خاصة "عضيبان"، وهو رجل كويتى تعود أصوله للقصيم فى السعودية، وهو صاحب مكانة كبيرة فى المجتمع، ولديه ابن وحيد هو "حمد"، الذى يعمل فى حقول النفط بالأحمدى.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من الكويت ومصر، حيث يشارك من الكويت حمد العماني وشيماء سليمان وجاسم النبهان وعبدالله السيف وفوز الشطي وسليمان الياسين وانتصار الشرائح وزهرة الخرجي وعبدالله التركماني، ومن مصر كل من نهى رأفت وحامد الشراب وندى عادل وأحمد كشك، والعمل قصة وسيناريو وحوار صالح النبهان وشيخة بن عامر وإخراج محمد دحام الشمري ومدير تصوير محمد سمير.