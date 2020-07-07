ديانا حداد تنتهى من تسجيل بعض أغانى ألبومها الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تنتهى من تسجيل بعض أغانى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة اللبنانية ديانا حداد من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني، وذلك من أجل العمل خلال الفترة المقبلة على اختيار الأغاني التى سيتم طرحها في الألبوم، والمقرر طرحه خلال العام الحالي.
وتقوم ديانا بتقديم أغانى باللهجات العربية، منها المصرية واللبنانية والمغربية والخليجية والعراقية، وهو ما يعد من مفاجآت الألبوم، ومن المقرر طرح الألبوم دفعة واحدة وليس بطريقة منفصلة، وسيكون هناك أغنيات منفردة بعيدا عن الألبوم.
يذكر أن أخر آعمال ديانا حداد أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج شهاب.
وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصاً لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به، في الأغنية التي تقول كلماتها:حبي أنت حبي بالنظرما خونك ..عيني على قلبك حبك خلق ليا..منك ومن حبك ما ظل عقل بيا..يا عمري يا روحي الشوق مو بيديا.
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