فراس سعيد لـ ( الخليج 365 ): بدأت ( الكهف ) في المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف الفنان فراس سعيد عن بدء تصوير أولى مشاهده بمسلسل "الكهف" بمنطقة المريوطية قائلا في تصريحات خاصة لمصراوي:" أقدم خلال المسلسل دور جديد تماما، وأظهر خلاله بلوك مختلف، يلائم أجواء العمل التاريخي "

وعن قصة العمل قال:" تقوم أحداث العمل على الأساطير التاريخية، وهو عمل مميز وجذبني لخوض التجربة.

وعن موعد عرضه قال:" لم تحدد بعد الشركة المنتجة موعد طرح العمل، ولكنني لا أعتقد إنه سيتم طرحه خلال الموسم الرمضاني ".

مسلسل "الكهف" من إنتاج مصري سعودي بطولة فراس سعيد، ومحسن منصور، وليلى أحمد زاهر، ويوسف عثمان، ومن إخراج حسام الجوهري.