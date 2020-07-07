محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
كشف الفنان فراس سعيد عن بدء تصوير أولى مشاهده بمسلسل "الكهف" بمنطقة المريوطية قائلا في تصريحات خاصة لمصراوي:" أقدم خلال المسلسل دور جديد تماما، وأظهر خلاله بلوك مختلف، يلائم أجواء العمل التاريخي "
وعن قصة العمل قال:" تقوم أحداث العمل على الأساطير التاريخية، وهو عمل مميز وجذبني لخوض التجربة.
وعن موعد عرضه قال:" لم تحدد بعد الشركة المنتجة موعد طرح العمل، ولكنني لا أعتقد إنه سيتم طرحه خلال الموسم الرمضاني ".
مسلسل "الكهف" من إنتاج مصري سعودي بطولة فراس سعيد، ومحسن منصور، وليلى أحمد زاهر، ويوسف عثمان، ومن إخراج حسام الجوهري.
كانت هذه تفاصيل خبر فراس سعيد لـ ( الخليج 365 ): بدأت ( الكهف ) في المريوطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.