محمد رمضان ينعى رجاء الجداوي بصورة تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان محمد رمضان الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا الأحد الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. ونشر "رمضان" صورة تجمعهما، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب قلب". رجاء الجداوي رحلت، الأحد الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، ودفنت في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.

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