تعليقًا على حبس "متحرش الفتيات".. رانيا يوسف: "شكرًا القضاء المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بعد صدور بيان النيابة العامة بحبس المتهم أحمد بسام زكي، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، لأكثر من فتاة.

ونشرت رانيا يوسف بيان النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا القضاء المصري، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمس الإثنين، بحبس المتهم "أحمد بسام زكي" 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وثالثة بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء أسرارهن ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن.