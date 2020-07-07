نسرين طافش في حمام السباحة وجلسة تصوير جديدة لـ إيساف.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: إيساف نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها. محمد رمضان نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. ساندي نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. سلاف فواخرجي نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها بصحبة عائلتها. دانييلا رحمة Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنة شقيقتها. مي سليم نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. عاصي الحلاني نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يستمتع بأشعة الشمس. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل حمام السباحة. كريم عفيفي نشر الفنان كريم عفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من المصيف. سيرين عبدالنور نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة بيضاء أنيقة.

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