"صوريهم وهيجروا زي الجبناء".. هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها للتحرش من قبل مجموعة من الشباب في الشارع وهي داخل سيارتها حاولوا اللحاق بها.

ونشرت "الزاهد" مقطع فيديو، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وقالت هنا في الفيديو :"ناس متحرشة وبيضايقوا الناس، أنا في العربية وكان فيه ناس بيجروا ورايا بقالهم خمس دقايق، وأول ماطلعت موبايلي جريوا زي الكلاب، ودي ناس مش محترمة، وما تسكتيش على حقك، وطلعي موبايلك وصوريهم هيجروا زي الجبناء".

ونشرت هنا صورة آخرى مكتوب عليها: "لو حد يقدر يجيبلي رقم العربية يا ريت من الفيديو".



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