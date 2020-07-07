عمر الشناوي يكشف لـ"الخليج 365" سبب اعتذاره عن المشاركة في فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف الفنان عمر الشناوي، حقيقة مشاركته في الفيلم السينمائي الجديد "موسى".

وقال الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت وقعت عقد مع الشركة المنتجة للمشاركة للفيلم، ولكن اعتذرت عنه مؤخرا، ومحصلش نصيب اشتغله".

وأضاف: "سبب الاعتذار يعود لظروف التصوير، وارتباطي في وقت تصويره بأعمال أخرى، وهو ما يتعارض مع هذه الأعمال، لهذا حاولت التوفيق، وبعدها قررت الاعتذار بشكل نهائي عن المشاركة فيه.

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وكان الشناوي، قد شارك مؤخرا في مسلسل" ليه لأ "الذي عرضت حلقاته على تطبيق شاهد vib.

فيلم" موسى "تدور أحداثه حول طالب بكلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وهدفه الانتقام من قاتل والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، ثم تطارده السلطة للقبض عليه، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولته إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، محمد لطفي، صبري فواز، إشراف فني وديكور أحمد فايز، مدير تصوير حسين عسر، مخرج منفذ خيري سالم، منتج فني محمد نصار، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج مشترك بين شركة سينرجي وشركة نيسينشري.