العدل ينعى الفريق محمد العصار: "أدى ما عليه لهذا الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر:

حرص الكاتب الكبير والمؤلف مدحت العدل، على نعي الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "البقاء لله في الفريق الوطني العظيم العصار الذي أدى ما عليه لهذا الوطن بكل إخلاص وتفاني وحب..اللهم ارحمه وأدخله جنتك".

يذكر أن، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توفى بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.