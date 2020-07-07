دينا الشربيني تبدأ تصوير فيلمها الجديد "٣٠ مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

بدأت الفنانة دينا الشربيني، اليوم الإثنين، تصوير أولى مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد "٣٠ مارس" بأحد شوارع مصر الجديدة.

وأعلنت الشركة المنتجة في بيان صحفي، أن المشاهد التي تم تصويرها اليوم، جمعت بين الشربيني وأحمد الفيشاوي. الفيلم يخرجه أحمد خالد موسى، وينتمي لنوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال.

ويشارك في بطولته خالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين، ومحمد جمعة ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، ومن إنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.